Em continuação as comemorações da campanha Outubro Rosa, as mulheres da capital poderão realizar serviços essa semana que estarão disponiveís. A campanha é em prol a preveenção ao câncer de mama.

Confira a agenda:

Na terça-feira (16), das 14h às 18h, alunos e professores de estética e coméstica disponibilizarão maquiagem básica e design de sobrancelha, com vagas limitadas por meio de distribuição de senhas no local. Na quarta (17), é a vez da enfermagem realizar aferição de pressão arterial, conscientização e orientação sobre como fazer o autoexame das mamas e entrega de material educativo.

Na quinta-feira (18), a tarde será marcada com atendimentos de bem-estar. O curso de estética volta ao espaço para oferecer sessões rápidas de massagem relaxante e spa das mãos. Na sexta (19), o encontro será com a turma da nutrição que repassará orientações nutricionais e distribuirá chás verde e gengibre, dois aliados na prevenção do câncer. Para receber os atendimentos, basta comparecer ao Pátio Central Shopping, situado na Rua Marechal Rondon n. 1380 – Centro. O local tem acessos, também, pelas ruas 14 de Julho e Dom Aquino.

Exposição de lenços

Quem visitar o shopping também terá a oportunidade de conferir a coleção Florecer, uma linha de 20 lenços exclusivos, desenvolvida com técnicas artesanais por acadêmicos do curso de Design de Moda da Uniderp para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mato Grosso do Sul.

"Foi um trabalho primoroso e que desenvolvemos com muito carinho, pois o papel que o lenço possui para as mulheres que perdem o cabelo durante o tratamento de câncer vai muito além de um acessório de estilo. Conseguimos, também, aliar mais uma ação social às atividades que a universidade já desenvolve e chamar a atenção da comunidade para um assunto sério como o câncer de mama", revela a professora Carolina Debus.

A criação contou com o apoio da Fundação Manoel de Barros e ficará em exposição no Espaço Vida, dentro do Pátio Central, até o dia 27 deste mês.

Doe Cabelo

A programação do Outubro Rosa no Pátio Central Shopping ainda conta com a parceria do Morena Mulher para quem deseja doar os cabelos para produção de perucas de quem enfrenta o tratamento de câncer. O instituto de beleza disponibilizará profissionais para cortes gratuitos nas terças e quintas-feiras, das 14h às 18h, sempre com distribuição de senhas.