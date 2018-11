Nesta sexta-feira (30), acontece na capital o Dia D que celebra a Campanha Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. A ação é realizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e será na Escola Municipal Elpídio Reis.

A solenidade reforça as ações de combate ao mosquito transmissor de doenças como a dengue, febre chikungunya e zika. Com o tema “O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte”, a ação também convocará a população para participar da mobilização e enfrentamento ao Aedes aegypti. Mesmo com a campanha nacional e o Dia D, o objetivo é aumentar os trabalhos para reduzir a proliferação do mosquito, assim como orientar sobre a redução dos criadouros do Aedes.

A ação do Dia Nacional de Combate ao Mosquito conta com a participação de autoridades dos governos estadual e municipal para apresentação de ações contra o vetor. A Escola Municipal Elpídio Reis está localizada na rua Tertuliano Ghersel Cattanei, s/nº Mata do Jacinto.

MS reforça ações no combate ao Aedes aegypti

O Governo do Estado começou a intensificar as ações voltadas ao combate ao vetor, aumentando o número de capacitações em todos os municípios e realizando ações de combate ao foco do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença. Entre as principais ações está a implantação da Sala Estadual de Situação em dezembro de 2015, criada para registrar os dados levantados a cada visita realizada pelo agente de endemias, direcionando assim as ações de redução dos criadouros do mosquito.

Em conjunto com o trabalho da Sala de Situação, os cursos de capacitação para os profissionais que atuam no enfrentamento ao mosquito, foram intensificados em todos os 79 municípios, proporcionando a atualização da estrutura e operação em campo dos agentes.

A Secretaria de Estado de Saúde lançou a Mobilização Estadual de Enfrentamento ao Aedes aegypti, onde foi lançado o Plano de Contingência de Enfrentamento ao Mosquito, que designa as ações durante o ano com a parceria de várias secretarias e instituições parceiras. A SES também entregou dois mil smartphones que serão entregues para os agentes de endemias dos 79 municípios. Cada aparelho possui o sistema e-Visita instalado, que é um aplicativo desenvolvido, exclusivamente, para o registro de informações de endemias, incluindo a situação dos imóveis visitados e se há focos do mosquito.