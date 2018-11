Na última sexta-feira (23) aconteceu a solenidade de formalização de parceria entre a Santa Casa de Campo Grande e o Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul (Sesc/MS) para disponibilização da unidade móvel “Sesc Saúde Mulher” até o dia 08 de março 2019 no pátio do Hospital.

A unidade realiza exames preventivos, mamografias e Papanicolau gratuitos para as funcionárias do hospital, dependentes e a população em geral. Os agendamentos são feitos na recepção central da Santa Casa de segunda a sexta-feira.

Os atendimentos ocorrerão nos seguintes horários: segunda-feira: das 11h às 15h e das 16h às 20h; terças, quartas e quintas-feiras: das 8h às 12h e das 13h às 17h e sexta-feira: das 7h às 11h e das 12h às 16h.

A unidade tem capacidade de realizar 16 mamografias e 32 preventivos Papanicolaou por dia. Os exames de mamografia são realizados em mulheres assintomáticas de 50 a 69 anos sem necessidade de encaminhamento médico ou maiores de 35 anos com solicitação do médico e justificativa.

Já o exame de Papanicolaou é feito em mulheres entre 24 e 64 em atividade sexual, sem necessidade de encaminhamento médico. A equipe de trabalho é formada exclusivamente por mulheres, enfermeiras que integram o quadro de colaboradores do Sesc.