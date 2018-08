O Parque das Nações Indígenas recebe, nesta sexta-feira (24), o Bem Estar Global, realizado pelo Sesi e Rede Globo em parceria com a TV Morena para levar de graça à população de Campo Grande serviços de saúde e qualidade de vida. As atividades começam a partir das 7h30.

As pessoas poderão aproveitar várias atrações além das tendas dos serviços de saúde, haverá muita animação no palco, com a presença do apresentador do Bem Estar, Fernando Rocha, que apresentará o programa ao vivo, direto da Capital. Também haverá shows com as duplas sertanejas Humberto & Ronaldo e Manu & Rafael, bem como do cantor Evandro Campos, além do grupo Top Samba.

Nas tendas, o público terá à disposição serviços como dosagem de glicemia, aferição de pressão, atendimentos médicos de acupuntura e auriculoacupuntura, aferição da pressão ocular; avaliação de catarata, testes capilares (glicemia e colesterol), entre outros.

Desde as 7h30 acontecem aulas de alongamento, oferecido pelos instrutores da área de SPS (Serviço de Promoção da Saúde) do Sesi, seguido por um “aulão” de Zumba e outros ritmos. Às 9 horas, Fernando Rocha inicia a transmissão ao vivo do Bem Estar. Às 10h15, o cantor Evandro Campos comanda a festa, seguido pelo grupo Top Samba, sendo que o evento termina às 12 horas.

Com apoio do Sesi, o Bem Estar Global viaja por todo o Brasil para promover a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros e fazer, levando atendimentos médicos de qualidade gratuitos a todo. A 4ª temporada do Bem Estar começou em março e Campo Grande é a quinta cidade a receber o evento, que, sempre com apoio do Sesi, neste ano também já passou por Salvador (BA), Porto Velho (RO), Goiânia (GO) e Betim (MG).

Serviços de Saúde

- Tenda do Coração: Dosagem de glicemia, aferição de pressão arterial, medida de circunferência abdominal

- Tenda da Acupuntura: Atendimentos médicos de acupuntura e auriculoacupuntura

- Tenda da Fisioterapia e Terapia Ocupacional: Serviços em Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com atendimentos em Acupuntura, Auriculoacupuntura e Podoposturologia Digital

- Tenda do Pulmão: Monoximetria (verifica níveis de monóxido de carbono no organismo e ajudar os pacientes tabagistas a abandonar o vício) e pico de fluxo expiratório (rastreamento básico de diminuição da função respiratória, que pode estar relacionado a algumas doenças, como asma, enfisema, bronquite); orientação sobre a saúde do sistema respiratório e tratamento do tabagismo.

- Tenda da Alergia: Urticária Crônica Espontânea; boneco mostrando o angioedema; distribuição de folders explicativos sobre o tema

- Tenda dos Olhos: Teste do reflexo vermelho (teste do olhinho); aferição da acuidade visual; aferição da pressão ocular; avaliação de catarata; orientações gerais sobre cuidados com a visão

- Tenda da saúde bucal: Escovação supervisionada, distribuição de kits de higiene oral, exame de prevenção de câncer bucal, orientação sobre saúde oral, distribuição de folders com endereços de onde são oferecidos os serviços odontológicos do lado esquerdo de quem está de costas para o palco

- Tenda da farmácia: Testes capilares (glicemia e colesterol); medidas antropométricas (cintura abdominal, IMC, massa de gordura e muscular); medida da pressão arterial; palestra sobre o uso racional de medicamentos, adesão ao tratamento, descarte e armazenamento correto de medicamentos; palestra sobre a obesidade e doenças crônicas (diabetes, hipertensão e dislipidemia)

- Tenda da mama: Triagem para entender o grau de conhecimento das mulheres sobre a mastologia (se já se consultaram alguma vez, se já fizeram mamografia, se há algum histórico na família, etc). Aquelas que os médicos considerarem necessário (ou até mesmo as que solicitarem por desconfiar de algo na mama) passarão pelo exame clínico para identificar alguma alteração na mama, possíveis nódulos e/ou caroços

- Tenda Vascular: Prevenção de derrame cerebral; dois equipamentos para fazer ultrassom de carótidas nos pacientes de risco – acima de 50 anos ou com um ou mais fatores de risco vascular (diabetes, hipertensão, colesterol alto, tabagismo); folders sobre as principais doenças vasculares; orientações sobre as doenças vasculares (varizes, pé diabético, aneurisma e carótidas).

- Tenda das articulações: Consulta clínica e orientação de pacientes com sintomas de doenças reumáticas

- Tenda da prevenção à obesidade: Medida de peso, altura, IMC e cintura, orientando as pessoas que estiverem com sobrepeso/obesidade

- Tenda da Ouvidoria: Orientação sobre direitos dos cidadãos em relação à saúde