Cerca de trezentos mil brasileiros morrem, a cada ano, por algum tipo de arritmia cardíaca, e, a cada minuto que se passa sem o socorro devido, a chance de uma vítima se recuperar diminui em 7 a 10%. A morte cerebral e a morte permanente ocorrem entre 4 e 6 minutos após a parada cardíaca, de acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac).

A Campanha "Coração na Batida Certa" visa alertar e conscientizar a população sobre as arritmias cardíacas, principalmente a Fibrilação Atrial, tipo de arritmia mais frequente em todo mundo e que tem como pior consequência o AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Em Campo Grande, a campanha acontece em parceria com a Sociedade de Cardiologia de Mato Grosso do Sul (SBC/MS), neste sábado (10), das 8h às 14h, no Pátio Central Shopping. A ação é em prol do Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, que é celebrado em 12 de novembro.

Na ação, a população receberá, gratuitamente, aferição de pressão arterial, orientações sobre as arritmias cardíacas, além de aprender sobre a técnica de palpacão do pulso e técnicas de reanimação cardiorrespiratória. Também será possivel realizar avaliação do ritmo cardíaco através de aparelho de eletrocardiografia.

"Mais uma vez temos a oportunidade de fazer com que Campo Grande participe ativamente em atividades que envolvem orientações sobre as principais arritmias cardíacas e suas formas de tratamento", diz o doutor Guilherme Bertão, cardiologista membro da Sobrac, especialista em arritmias cardíacas, que vai coordenar as atividades deste sábado.

De acordo com a Sobrac, 86% das paradas cardíacas acontecem dentro de casa, e em 50% dos casos não tem adultos por perto para socorrer a vítima. Apenas 14% dos casos ocorrem em vias públicas ou lugares de grande concentração de pessoas.

Os fatores de risco são insuficiência cardíaca congestiva, diabetes, fatores genéticos, derrame, hipertensão e doença cardiovascular preexistente. "Será uma ótima oportunidade para se informar e aprender mais sobre essa área tão importante da saúde do coração, por isso queremos convidar à população, todos os serviços serão gratuitos.", finaliza o doutor Guilherme Bertão.