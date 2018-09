A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande vai disponibilizar neste sábado (15) e domingo (16), quatro unidades de saúde, com o objetivo de atingir a meta de vacinar 95% das crianças e que somam pouco mais de 47,5 mil, contra a Poliomielite e o Sarampo.

Até o momento, a Cobertura Vacinal para o Sarampo e a Poliomielite está em 85,55% e 86,06%, respectivamente. Cerca de 6,6 mil crianças não foram levadas pelos pais às UBS/UBSF para receberem as doses.

As unidades que estarão disponíveis serão: Centros Regionais de Saúde (CRS) Nova Bahia, Tiradentes, Aero Rancho e Coophavila. Estes locais vão funcionar das 6h15 às 17h45, com intervalo para o almoço.

Campanha nacional

Em todo o país, termina nesta sexta-feira (14) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, cerca de 800 mil crianças ainda não tomaram as vacinas contra as duas doenças. Todas as crianças de 1 ano a menores de 5 anos devem se vacinar independentemente da situação vacinal.

Na faixa etária de 3 e 4 anos, a cobertura vacinal está acima da meta, com 96,95% para sarampo e 95,44% para poliomielite. A maior preocupação do Ministério da Saúde é com a faixa de 1 ano de idade, cuja cobertura ainda está em 85,45%.

No total, mais de 10 milhões de crianças foram vacinadas com mais de 22 milhões de doses. A média nacional de cobertura de vacinação em sarampo está em 94,7% e em poliomielite, 93,6%.