Acontece neste sábado em todos os municípios de Mato Grosso do Sul o segundo "Dia D" da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. A nova campanha é devido à baixa adesão da população durante todo o período da vacinação.

Em Mato Grosso do Sul foram vacinadas 109 mil crianças, 70% do total de 158.083. A meta é vacinar pelo menos 150 mil, de forma homogênea, para evitar a manutenção ou formação de bolsões de não vacinados.

O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) orientou as prefeituras para intensificar a campanha de vacinação com objetivo de atingir a meta de 95% das crianças com idade entre um ano e cinco anos.

A campanha de vacinação teve início no dia 6 de agosto e se encerraria na sexta-feira (31). A Secretaria de Estado de Saúde distribuiu 257.700 doses da vacina contra a poliomielite e 206.010 doses da vacina Tríplice Viral. Também foram disponibilizados seringas e agulhas para a vacina tríplice viral num percentual de 100% da população de cada município.

O objetivo da campanha é manter elevada a cobertura vacinal contra a paralisia infantil nos municípios e evitar a reintrodução do vírus selvagem da Poliomielite. Em Mato Grosso do Sul, no ano passado, a cobertura foi de 88%.