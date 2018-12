Neste sábado (1º), acontecerá em todo o país o dia "C do Câncer de Pele". A data marca o início da Campanha Dezembro Laranja e contará com um mutirão de orientação, diagnóstico e tratamento gratuito para a população.

Thaisa Saddi Tannous Silvino, coordenadora da Campanha em Mato Grosso do Sul explicou como funcionará o evento: “o atendimento será das 9 às 15 horas no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian e no Hospital Adventista do Pênfigo. Os pacientes passarão por procedimentos como triagem, biopsias, criocirurgias e pequenas cirurgias, conforme necessidade e os casos mais complexos serão encaminhados para acompanhamento posterior”.

De acordo com Alexandre Moretti, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia de Mato Grosso do Sul (SBD/MS), a expectativa é que sejam atendidas mais de 1000 pessoas no Estado e 30 mil em todo País. Moretti frisou ainda que é de extrema relevância que a população não perca a oportunidade.

“O câncer de pele não melanoma corresponde a 30% dos tumores malignos diagnosticados no Brasil, é um índice muito alto e que pode ser brutalmente reduzido com medidas preventivas, além disso, temos também o melanoma, um câncer agressivo que pode causar metástase e até levar ao óbito”.

Para participar basta ir a um dos pontos de atendimento levando os documentos pessoais, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).