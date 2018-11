Tipo de câncer mais frequente é a leucemia, com incidência de 26%, seguida pelos linfomas que ocorrem em 14% dos casos

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), estima-se que 12,5 mil crianças poderão receber o diagnóstico de câncer em 2018. Esta continua sendo a principal causa de morte por doenças em crianças e adolescentes de 01 a 19 anos.

O tipo de câncer mais frequente é a leucemia, com incidência de 26%, seguida pelos linfomas que ocorrem em 14% dos casos.

O câncer infantil é caracterizado por doenças que apresentam proliferação de células anormais de forma descontrolada no organismo.

No dia 23 de novembro, celebra-se o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, data que serve para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, que aumenta as chances de cura em até 80%.

Em 2016, o Ministério da Saúde em parceria com o INCA lançou uma cartilha educativa que apresenta algumas características que devem ser observadas na saúde das crianças. Palidez, hematomas, sangramentos e dores ósseas estão entre os sinais de alerta. Caroços que não causam dor nem febre, inchaço abdominal, alterações oculares, dores de cabeça constantes e vômitos matinais também são sintomas que requerem atenção.

É preciso que os pais também fiquem atentos ao comportamento dos pequenos e analisem se algumas doenças vão e voltam com frequência. Ao notar algo estranho, como irritabilidade, sudorese excessiva, apatia ou fadiga, a recomendação é que procurem por acompanhamento médico.