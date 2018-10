Ações que visam o combate e prevenção ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) serão realizadas a partir desta quarta-feira (24) em Campo Grande. A cidade se vestirá de azul e vai aderir a 3° edição da Campanha Nacional de Combate ao AVC, esse ano com o tema “Reerguendo-se após o AVC”.

Na próxima segunda-feira, 29 de outubro, comemora-se o dia mundial de combate a doença, que ataca cerca de 17 milhões de pessoas todos os anos.

A cada 5 minutos um brasileiro morre em decorrência do AVC, contabilizando mais de 100 mil mortes no país, a cada ano que passa.

“A prevenção pode evitar 90% dos casos e o reconhecimento dos sinais de alerta do AVC e o rápido tratamento de urgência em um centro de AVC diminui a chance de sequelas. Por isso nossa campanha é de extrema importância para essa conscientização”, explica a neurologista Rebeca Gigante, que faz parte da organização da campanha em Campo Grande.

As mobilizações com o público contarão com: Orientação sobre o AVC, sinais de alerta, fatores de risco e prevenção; orientações sobre as possibilidades de reabilitação; orientações nutricionais e de atividades físicas; verificação de pressão arterial, glicemia, peso e altura; avaliação de risco de AVC; e divulgação do Aplicativo AVC Brasil, um aplicativo gratuito que ajuda no combate e prevenção do AVC. Todos os eventos são gratuitos.

AGENDA – CAMPANHA DE COMBATE AO AVC 2018

24/10 – 18h – Iluminação do Relógio Dr Renato Barbosa Rezende e da Fachada do Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul.

24/10 – 19h - Inauguração Unidade de AVC Hospital do Coração de MS

25/10 - 18h30 – Câmara de Vereadores de Campo Grande - Solenidade de Abertura e I Simpósio da Campanha de Combate ao AVC

27/10 - 17h às 21h - Feira Central - Mobilização com a população*

29/10 – 11h às 15h - Pátio Shopping – Mobilização com a população

30/10 - 7h às 9h - Praça Belmar Fidalgo - Ginástica contra o AVC e mobilização com a população

31/10 - 19h30 – Hospital do Coração - AVC - I Encontro de Pacientes, familiares e cuidadores. (Com a presença confirmada do Presidente da Associação de pacientes de Cuiabá – Uma conversa sobre desafios e vitórias, e um estímulo à criação de uma associação local de pacientes.).