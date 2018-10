Nesta sexta-feira (19), a carreta de prevenção do Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer de Barretos, estaciona na Praça do Rádio Clube para disponibilizar à população exames ginecológicos e diagnóstico da mama, das 9h às 17h. A ação faz parte da programação do Outubro Rosa promovida pela Sociedade Auxiliadora Feminina (SAF) da Igreja Presbiteriana, em parceria com a Uniderp.

Serão oferecidas 100 vagas de preventivo do colo do útero para mulheres de 25 a 64 anos e 48 mamografias para o público feminino de 40 a 69 anos. O atendimento será por ordem de chegada e as interessadas deverão levar os documentos pessoais (RG e CPF), cartão do SUS e um comprovante de residência.

Na ocasião, acadêmicos e professores do curso de Odontologia também promoverão orientação sobre higiene bucal e alunos de Medicina e Enfermagem realizarão aferição de pressão arterial, passarão instruções sobre o autoexame das mamas e conscientização sobre os cuidados com a saúde da mulher. O curso de Fisioterapia oferecerá medição de cintura-quadril, uma avaliação que ajuda a identificar os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Além de assistências de saúde, alunas de Estética disponibilizarão um momento de beleza com o serviço de design de sobrancelhas. Tudo será oferecido de forma gratuita.

"Nosso intuito é contribuir com essa campanha mundial que busca a conscientização das mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Estamos proporcionando serviços de saúde e benefícios para a comunidade, ao mesmo tempo que agregamos experiência aos alunos, auxiliando na construção da formação profissional com visão cidadã", explicou a professora Luciana Curvo, uma das organizadoras da ação social.

No espaço da Sociedade Auxiliadora Feminina, o grupo de voluntárias realizará palestras sobre fé é saúde; o câncer e os laços familiares; os direitos do paciente com câncer; e a base de amor na família.

E para quem deseja doar o cabelo para a produção de perucas destinadas a quem perdeu os fios durante a fase de tratamento de câncer, o evento também contará com profissionais parceiros realizando cortes de cabelo sem nenhum custo. Além disso, o Outubro Rosa na praça do Rádio terá um ponto de coleta para lenços, que serão doados à Rede Feminina de Combate ao Câncer.