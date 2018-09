Com cerca de 207 milhões de brasileiro, estima-se que aqui no Brasil existem cerca de dois milhões de autistas. OS dados foram divulgados pelo CDC (Center of Deseases Control and Prevention). Nos últimos anos houve um aumento de pessoas diagnosticadas com Transtornos do Espectro Autista (TEA) e que passaram de um caso a cada 500 crianças, para um caso a cada 100 nascidos.

Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM/MS) debateu o tema ontem (26), durante o “I Simpósio de Interação Fonoaudiologia e Pediatria: Alinhando discursos”.

“Estamos discutindo sobre temas atuais e relevantes para a evolução intelectual infantil, como o desenvolvimento da fala e linguagem na primeira Infância, o uso de tecnologias, o transtorno do Espectro Autista (TEA), entre outros. Debates como estes são fundamentais para diagnósticos precoces e prognósticos cada vez mais eficazes”, comentou a organizadora do evento, Luciene Lovatti.

O presidente do CRM/MS, Celso Rafael Gonçalves Codorniz ressaltou esses encontros são benéficos tanto para a classe médica quanto para a população. “O Conselho se alegra em promover a interação entre as especialidades, esta troca de conhecimento só tende a trazer resultados positivos”.

O próximo debate do “I Simpósio de Interação Fonoaudiologia e Pediatria: Alinhando discursos”, será no dia 24 de outubro e abordará os temas: “Deficiência auditiva e implicações das alterações de processo auditivo central”.