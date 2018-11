O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) de Campo Grande terá um dia extra para agendamento de castração de felinos nesta quinta-feira (15), feriado da Programação da República. Os atendimentos terão início às 7h, por ordem de chegada, e serão disponibilizadas 500 vagas. No dia 20, terça-feira, o órgão abrirá uma segunda agenda para agendamentos.

O interessado em agendar o procedimento deverá comparecer ao CCZ munido de um documento pessoal com foto.

No ato do agendamento, o tutor e orientado a entrar em contato com o CCZ por telefone em um prazo de até 5 dias para fornecer dados extras e receber as orientações sobre o procedimento.

No dia agendado o proprietário deverá levar o animal até o CCZ entre 15h e 19h30 e ele será liberado no dia seguinte após às 15h.

O animal castrado sai microchipado, vacinado contra raiva e com uma receita com medicações que devem ser administradas e outras orientações.

Serviço

O CCZ está localizado na Avenida Filinto Muller, 1601 – Vila Ipiranga.