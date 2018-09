Começou na segunda-feira (10), a transferência dos pacientes do setor de ortopedia e traumatologia da Santa Casa de Campo de Grande para as enfermarias da Unidade de Trauma e dentro de um cronograma, até o mês de dezembro, todo o prédio deverá estar em funcionamento.

O início do funcionamento do local ficou decidido durante reunião realizada no último dia 30 de agosto com representantes das Procuradorias da República, do Ministério Público Estadual, das Secretarias de Saúde do Estado e Município, além do presidente da instituição, Dr. Esacheu Nascimento.

Dos 100 leitos de enfermarias, 51 deles foram autorizados pela Vigilância Sanitária para serem ocupados neste primeiro momento. “Estamos transferindo estes pacientes, pois aqui eles estarão muito melhor acomodados do que nas alas antigas em que estavam, além de nos permitir fazer novas reformas para que possamos acomodar pacientes de outras especialidades no local”, explicou Esacheu Nascimento.

Esacheu informou que o Ministério da Saúde irá liberar R$ 2 milhões no início de outubro, R$ 4 milhões no início de novembro e R$ 6 milhões no início de dezembro e o Governo do Estado ficou responsável pelo repasse mensal de outros R$ 2 milhões a partir do mês que vem para custear o início gradativo das atividades na nova Unidade.

Quanto ao aumento dos serviços em cirurgias, ficou estipulado durante a reunião, que, um terceiro turno cirúrgico será implantado no hospital a fim de mitigar a fila de cirurgias de urgência. A acomodação dos pacientes provenientes deste aumento de produção cirúrgica será feita na nova Unidade. “Nós já estamos iniciando, mediante acordo que firmamos, o terceiro turno para receber os pacientes eletivos que necessitam de cirurgias. Isso vai ser feito no centro cirúrgico principal da Santa Casa e dentro desses três meses virá para o prédio da Unidade de Trauma”.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu secretário, Marcelo Vilela, disponibilizou dois profissionais cirurgiões para ajudar o hospital na realização do referido turno até que a verba específica para este fim seja integralizada pelos entes públicos.