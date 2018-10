As orientações serão durante dia no Pátio Central Shopping

No Dia Mundial do AVC, celebrado nesta segunda-feira (29), a população campo-grandense poderá saber um pouco mais sobre a doença indo até o Pátio Central Shopping, onde profissionais ficarão disponíveis para orientações e sobre cuidado e apoio adequados.

Em todo o mundo, cerca de 80 milhões de pessoas são sobreviventes de um acidente vascular cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, sendo que mais de 50 milhões vivem com algum tipo de incapacidade permanente.

O AVC acontece quando um vaso sanguíneo que leva sangue e nutrientes para o cérebro para de funcionar – ou ele é obstruído por coágulo ou placa de gordura ou ocorre uma hemorragia. Quando isso acontece, uma parte do cérebro não recebe mais sangue e oxigênio e começa a morrer. A extensão e localização do dano cerebral determina a gravidade do AVC, que pode variar de leve a catastrófico.

Os sinais de alerta de que alguém está tendo um AVC, de acordo com a campanha, incluem: dormência súbita ou fraqueza na face, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo; súbita confusão, dificuldade para falar ou compreender a fala; dificuldade súbita de enxergar em um ou ambos os olhos; súbita dificuldade para caminhar, tontura, perda de equilíbrio ou coordenação; dor de cabeça súbita, intensa, sem causa conhecida.

Serviço

29/10 – 8h às 17h - Pátio Central Shopping – Mobilização com a população

30/10 - 7h às 9h - Praça Belmar Fidalgo - Ginástica contra o AVC e mobilização com a população

31/10 - 19h30 – Hospital do Coração - AVC - I Encontro de Pacientes, familiares e cuidadores. (Com a presença confirmada do Presidente da Associação de pacientes de Cuiabá – Uma conversa sobre desafios e vitórias, e um estímulo à criação de uma associação local de pacientes).