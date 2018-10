Os adolescentes de Mato Grosso do Sul, acompanhados pela atenção básica do SUS, estão se alimentando mal. Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), apontaram que, em 2017, 50% deles consumiram produtos industrializados regularmente, como macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoito salgado. Além disso, 37% desses jovens ingeriram hambúrguer e/ou embutidos; e 33% biscoitos recheados, doces ou guloseimas. Os números foram apresentados no dia 16 de outubro, em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, e vem como um alerta para a má alimentação por esta parcela da população.

Para o coordenador-substituto de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Eduardo Nilson, os jovens precisam se atentar mais à alimentação adequada. “Dados revelam que adolescentes com obesidade aos 19 anos têm 89% de chance de ser obeso aos 35 anos, por isso é necessário investir na promoção de uma alimentação adequada e saudável, especialmente na infância e na adolescência, tendo em vista a relação de práticas alimentares inadequadas com o aumento da obesidade na população.”

Quando se observa por sexo, os percentuais mostram que o consumo de industrializados, fast foods e alimentos doces recheados/guloseimas não se diferenciam muito, sendo um pouco maior nos meninos de Mato Grosso do Sul. O primeiro grupo de alimento, por exemplo, é consumido por 61% delas, enquanto os adolescentes representam 69%. O consumo de alimentos do segundo grupo de alimentos é de 34% dos jovens do sexo masculino e 41% do feminino. Já os recheados, são preferência de 32% deles e 43% delas.

O balanço de acompanhamento, também, trouxe dados por região, que mostram que 54% dos adolescentes do Centro Oeste consumiram produtos industrializados, como macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoito salgado; 37% consumiram hambúrguer e/ou embutidos e 39% biscoitos recheados, doces ou guloseimas. A região Norte apresenta o menor percentual. Já o Sul do país é o que apresenta a maior quantidade de jovens consumindo hambúrguer e/ou embutidos; macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoito salgado, com 54% e 59% respectivamente. Quando o assunto são biscoitos recheados ou guloseimas, a região Sul, também está na frente (46%), mas empatada com os jovens nordestinos (46%).