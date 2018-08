Em comemoração à semana Mundial do aleitamento materno, iniciada na última quarta-feira (1º), especialistas em saúde da realizam orientações gratuitas sobre amamentação no Shopping Campo Grande. O evento vai ocorrer nesta sexta-feira (3), das 17h às 18h, e no sábado (4), das 15h às 16h.

O encontro contará com professora do curso de nutrição, Faena Moura, que vai falar sobre alimentos na amamentação: mitos e verdades. No sábado, o encontro é sobre os cuidados no uso de medicamentos durante a amamentação, com as especialistas Thalita Ximenes e Larissa Lugo, do curso de Farmácia.

Os bate-papos acontecerão no espaço em frente à loja Riachuelo, no piso dois, e para participar, basta comparecer ao local.

"As ações de incentivo, promoção e apoio ao aleitamento materno são importantes para incentivar e conscientizar a sociedade sobre a importância que ele possui. É um alimento completo para que o bebê se desenvolva com saúde e deve ser consumido com exclusividade até os seis meses de vida. Além disso, é capaz de prevenir a crianças de várias doenças", explicou a professora Faena Moura.