No próximo sábado (17) é o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. A data visa conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) a doença deve atingir quase 70 mil brasileiros, somente neste ano. O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens, atrás apenas do de pele não-melanoma.

A data é lembrada em meio ao Novembro Azul, iniciativa mundial que busca ainda desconstruir o preconceito dos pacientes quanto à consulta com urologista e o exame para o diagnóstico da doença.

O médico urologista, Rafael Buta, relata que “o homem acredita que, ao consultar o médico e ser submetido ao exame da próstata, estará colocando em xeque sua masculinidade, esse preconceito é reforçado ainda, por piadas e brincadeiras no ambiente do trabalho, entre amigos e até parentes próximos".

O especialista aponta ainda que dois em cada dez pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em fases mais avançadas da doença, o que torna o tratamento ainda mais difícil. Ele reforça que a principal forma de prevenir o câncer de próstata ainda é com detecção precoce.

A partir dos 50 anos todo homem deve consultar um urologista regularmente para uma avaliação individualizada. Por meio desta avaliação inicial, que inclui análise dos fatores de risco, o médico define a periodicidade de realização dos exames.