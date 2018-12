“Sabia que 50% dos bebês com Síndrome de Down nascem com cardiopatia? Eu nasci com uma chamada Desvio Septo Átrio Ventricular (DSAV), ou seja, não tenho as 'paredes' que separam o sangue arterial (rico em oxigênio) do sangue venoso (pobre em oxigênio), essa mistura de sangue vai com muita força pro pulmão, sobrecarregando e causando a hipertensão pulmonar. Esse esforço todo também dificulta o meu ganho de peso. Esse probleminha é corrigido somente através de cirurgia, onde serão 'construídas' essas 'paredes'. O médico já me falou que está na hora de consertar isso! Vou operar em Curitiba, para reformar meu coraçãozinho para ter uma melhor qualidade de vida!”, essas foram as palavras de Lizandra Petinari, mãe da pequena Helena, que com apenas cinco meses, tem Síndrome de Down,e desenvolveu um problema no coração e precisa passar por uma cirurgia. E apesar disso a família está confiante que sua saúde seja restabelecida 100% logo.

O avô de Helena está promovendo um churrasco para ajudar nos custos da cirurgia da neta, e seu irmão Gabriel realizou um evento nesta quinta-feira (13) chamado de 'Rock para Helena. “Foi uma ideia minha para ajudar nos custos que é muito alto e na cirurgia, que é de risco”, ressaltou Gabriel. Helena juntamente com seus pais viajou nesta quarta-feira (12) para Curitiba.

Para quiser degustar de um delicioso churrasco e ainda ajudar a pequena Helena acontece no próximo domingo (16), na sede da Seleta e o convite é R$ 30 que pode ser comprado na hora ou adquirido pelo Instagram da Banda Nosso Mundo.