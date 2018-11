A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) está realizando neste mês de novembro diversas atividades de Ritmos e Treinamento funcional, o novembro azul, é um mês de conscientização e prevenção à saúde, em especial dos homens.

As atividades estão sendo realizadas no Parque Tarsila do Amaral, Recanto dos Pássaros, Praça Elias Gadia, Lagoa Itatiaia, Escola Ione Catarina e Praça do Peixe, iniciaram no dia 21 e seguem até o dia 29 de novembro.

Serão realizadas neste mês atividades especiais para toda a população em especial para os homens com o evento novembro azuis, em diversos parques da capital, assim como o outubro rosa e prevenção da obesidade, além da atividade física tem a interação e conscientização dos cuidados com a saúde dos homens.

A Participação dos homens ainda é pequena, mais as mulheres que frequentam as atividades levam essa conscientização para seus lares. “Eu participo das oficinas de Ritmos e Treino Funcional e sempre convido meu marido para participar e incentivo ele sobre a importância da prevenção a saúde, por meio de atividades físicas e exames preventivos, explicou, a dona de casa e participante das oficinas do Tarsila do Amaral, Cleomar Mendes.

Programação:

DIA 23- Praça Elias |Gadia – 18h30

Dia 28- Lagoa Itatia -7h30

Dia 28- Escola Municipal Ione Catarina- 17h30

Dia 29- Praça do Peixe – 7h30

Dia 29 – Escola Municipal Oliva Enciso- 17h30