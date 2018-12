A greve de médicos anunciada na manhã desta segunda-feira (17) na Santa Casa de Campo Grande não alterou a rotina do hospital. A baixa adesão pela paralisação, não deixou nenhum paciente sem ser atendido.

A falta de pagamento de salários e da primeira parcela do 13º aos médicos celetistas, autônomos e pessoas jurídicas que prestam serviços à instituição, fez com que tomassem a decisão de diminuir o efetivo na unidade.

O JD1 Notícias entrou em contato com o hospital, e foi informado que a prefeitura esta repassando R$ 2 milhões para o hospital, na tarde de hoje, e com o recebimento da verba de um convênio particular, os celetistas vão receber o pagamento.

De acordo com a assessoria do hospital, não são 900 médicos que fariam parte da greve, e sim apenas 305 médicos celetistas contratados.

Assessoria ainda informou que o Governo do Estado está se mobilizando para efetuar o pagamento até quarta-feira (19), e com isso, todos os funcionários vão receber o 13º e os salários atrasados.

A associação que representa a categoria reforça que enquanto o movimento durar, serão reduzidos em 70% os atendimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas e, em 30%, os atendimentos de urgência e emergência.