Depois que os médicos cubanos acabaram se retirando do Programa Mais Médicos, já são 285 municípios que estão sem nenhum médico. Segundo evantamento preliminar é do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.

Mato Grosso do Sul é um dos menos afetados, com apenas 2 municípios que estão sem médicos, são eles Alcinópolis e Figueirão.

Com isso, o Ministério da Saúde vai prorrogar as inscrições para a nova seleção de profissionais no Programa Mais Médicos. Inicialmente estavam previstas para terminar no próximo domingo (25). O anúncio foi feito hoje (22) pelo ministro da Saúde, Gilberto Occhi, em Petrolina (PE).

Por meio de nota, a pasta informou que a decisão foi tomada em razão da alta procura por parte dos médicos e também por conta de “ataques cibernéticos” ao sistema de inscrição.

A prioridade das vagas será mantida para médicos formados no Brasil ou para os que revalidaram o diploma no país.

Segundo a pasta, o sistema do Mais Médicos recebeu mais de 1 milhão de acessos simultâneos no momento da abertura das inscrições para o novo edital – mais que o dobro do total de profissionais em atuação no Brasil.

Até a manhã de hoje, haviam sido contabilizadas 6.394 inscrições para a nova seleção de profissionais do Mais Médicos. O edital, publicado na última terça-feira (20), oferece 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que antes eram ocupadas por médicos do acordo de cooperação feito com Cuba.