Profissionais com CRM ou diploma revalidado poderão se candidatar as vagas

Após o anúncio da saída dos médicos cubanos do Brasil, foram abertas vagas para preencher o quadro dos funcionários no país. E começam nesta quarta-feira (21), as inscrições do Programa Mais Médicos para os brasileiros com CRM ou com diploma revalidado no país. O edital foi publicado nesta terça-feira (20) no Diário Oficial da União.

As inscrições para o Programa Mais Médicos vão até dia 25 de novembro. De acordo com o Ministério da Saúde, os profissionais habilitados podem se inscrever por meio do site maismedicos.gov.br. O início das atividades está previsto para 3 de dezembro. São ofertadas 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que antes eram ocupadas por médicos da cooperação com Cuba. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

“O edital é a medida emergencial adotada pelo governo brasileiro para garantir a assistência em locais que contam com profissionais de Cuba, após o comunicado da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no qual o governo cubano informa que encerrou a cooperação no programa Mais Médicos”, diz nota publicada pelo ministério.

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, ressaltou caso as vagas disponíveis não sejam preenchidas elas serão oferecidas, por meio de um novo edital a ser lançado no próximo dia 27 de novmebro. Na próxima segunda-feira (26) o Ministério vai divulgar um relatório consolidando o interesse dos médicos no programa. “Ao final do dia 26, nós iremos publicar esse resultado com todos os inscritos e as respectivas lotações”, disse Occhi.

Segundo ele, os médicos que se inscreverem no segundo edital também terão que fazer o Revalida, mas poderão trabalhar enquanto isso não acontece mediante a apresentação de cerca de 17 documentos exigidos pelo governo.