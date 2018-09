Balanço divulgado na semana passada pelo governo federal mostra a confirmação de 1.579 casos de sarampo no Brasil, enquanto outros 7.513 estão em investigação. Amazonas e Roraima concentram a maior parte das notificações, mas houve identificação também em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Pernambuco e Pará. Os dados são relativos até 3 de setembro. Oferecida de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina teve sua campanha prorrogada para crianças até 14 de setembro.

De acordo com o Ministério da Saúde, o maior número de registros no Amazonas e em Roraima tem relação com a imigração de venezuelanos ao Brasil. A composição genética do vírus (D8) em circulação é o mesmo que da Venezuela, que enfrenta surto da doença desde o ano passado. Até o momento, são oito mortes por sarampo, sendo quatro em Roraima (três em estrangeiros e um em brasileiro) e quatro no Amazonas (todos brasileiros).