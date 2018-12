O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (20) que abriu novo edital do programa Mais Médicos para preencher as 2.448 vagas que ficaram disponíveis. Segundo a pasta, não poderão participar deste novo edital os médicos que desistiram do processo anterior.

O balanço do ministério aponta que 5.846 médicos se apresentaram nas cidades escolhidas ou iniciaram as atividades. O prazo final para os médicos se apresentarem aos municípios terminou na última terça-feira (18) deixando vagas não preenchidas em 1.177 municípios e 28 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).

Os profissionais que já estão homologados e desistirem dos atuais postos terão as vagas colocadas de volta ao edital do Mais Médicos. Esta segunda chamada ficará aberta até a sexta-feira (21) e é exclusiva para médicos com registro no Brasil.

Seleção

As inscrições para o Mais Médicos foram abertas no dia 20 de novembro, com o objetivo de selecionar brasileiros para substituir os médicos cubanos do programa. No dia 14 de novembro, Cuba decidiu retirar seus profissionais do país, citando "referências diretas, depreciativas e ameaçadoras" feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro.

A apresentação dos médicos com registro brasileiro era a última etapa da primeira fase de seleção para o programa. Confira, abaixo, os principais pontos desde que o país caribenho resolveu tirar seus profissionais do Brasil:

8.411 médicos com CRM no Brasil foram aprovados para substituir os médicos de Cuba no programa.

Para participar desta fase, era necessário ter registro no Brasil (diploma brasileiro ou revalidado aqui).

Em seguida, o Ministério da Saúde abriu um novo edital de seleção. Nesse, tanto profissionais com diploma brasileiro quanto aqueles formados no exterior, mesmo sem a revalidação, puderam se inscrever (até 16 de dezembro).

Em seguida, a pasta prorrogou o prazo de apresentação dos médicos nos municípios — do dia 14 para o dia 18 de dezembro.

No dia 20 de dezembro, as vagas não ocupadas foram ofertadas novamente a profissionais com CRM Brasil.

Nos dias 27 e 28 de dezembro, os médicos brasileiros formados no exterior terão acesso ao sistema para escolherem as vagas em aberto.

Só então os médicos estrangeiros, formados no exterior, poderão escolher municípios onde querem trabalhar: em 3 e 4 de janeiro de 2019.

Formados no exterior

Segundo o Ministério da Saúde, 10.205 profissionais médicos brasileiros ou estrangeiros formados no exterior completaram a inscrição de participação no Programa Mais Médicos. O prazo para envio de documentos no site do programa terminou no domingo (16). As documentações ainda estão em análise, segundo a pasta informou nesta quarta (19).

A pasta não divulgou quantos dos formados no exterior são brasileiros e quantos de outras nacionalidades.