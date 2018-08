Com o O prefeito Marquinhos Trad, inaugurou na manhã desta quarta-feira (29), a primeira Clínica da Família de Campo Grande, no bairro Nova Lima. Além de ampliar os atendimentos e facilitar o acesso para os moradores da região, a expectativa é desafogar principalmente às unidades de urgência e emergência, com atendimento em horário diferenciado, de 07h as 19h, sem intervalo.

A clínica foi instalada onde antes funcionava a UBSF Dra. Márcia Guedes de Sá. A unidade de saúde passou por reestruturação incluindo nova pintura na parte interna e externa, adaptações nas salas e consultórios e melhoria de acessibilidade e paisagismo.

Durante a inauguração da primeira, de vinte Clínicas da Família que a prefeitura quer implantar na cidade, Marquinhos ressaltou que investir na saúde preventiva é o melhor caminho para desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). “Garantir o acesso e melhorar a assistência é como olhar no olho de cada cidadão campo-grandense e dizer, nós estamos cuidando de vocês. E para tanto é necessário o engajamento de todos os profissionais.”, disse.

Composição

A unidade possui três equipes de Saúde da Família, sendo composta na totalidade por 47 profissionais nas seguintes categorias: três médicos, três enfermeiros, três odontólogos, 1 farmacêutico, 1 assistente social, 1 gerente, três auxiliares em saúde bucal, seis técnicos de enfermagem, quatro assistentes administrativos, 17 agentes comunitários de saúde e cinco agentes de saúde pública.

Atendimento especializado

A Clínica da Família ofertará ainda atendimento com os seguintes profissionais: médico pediatra, médico ginecologista, psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta.

A unidade deve beneficiar mais de 10 mil pessoas, moradores dos bairros Campina Verde e Nova Lima.