Na tarde de sexta-feira (3), o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marun, visitou a Santa Casa, em Campo Grande. O objetivo do encontro foi realizar uma visita técnica na Unidade de Trauma e debater sobre como será oferecido o novo serviço. Marun foi recebido pelo presidente do hospital, Esacheu Nascimento, pela vice-presidente, Gracita Barbosa, demais conselheiros e diretores da instituição.

O ministro afirmou que a unidade é uma obra extremamente importante para a população e que se empenhará nas negociações para que o local funcione e beneficie os sul-mato-grossenses imediatamente.

“Ainda nesta semana recebi a visita do Dr. Esacheu em Brasília e ele nos apresentou algumas reivindicações. Hoje vim tomar conhecimento de tudo de bom que vem acontecendo na Santa Casa e vamos avaliar as melhores condições para conseguirmos colocar a nova Unidade em funcionamento para os sul-mato-grossenses. O que está certo são os R$ 6,2 milhões prometidos pelo então Ministro da Saúde, Ricardo Barros, na inauguração da obra física. Agora, vamos correr atrás do restante. Temos consciência da importância desta nova unidade para a população e vamos lutar para colocá-la em funcionamento o mais rápido possível”, afirma Marun.

O presidente do hospital explicou que com os R$ 6,2 milhões já destinados, o local não consegue funcionar mensalmente sendo necessário, ainda, a execução de contratos.

“Mesmo com este recurso dependemos da contratualização, pois as despesas do local serão mensais. Mas, ajuda muito no para que iniciemos os atendimentos. O plano operativo foi apresentado ao Município, Estado e ao Ministério da Saúde e agora esperamos que, o mais rápido possível, isso seja viabilizado. Para o funcionamento da Unidade de Trauma precisamos da garantia de R$ 6,2 milhões por mês”, destacou Dr. Esacheu.

O presidente do hospital levou o ministro Carlos Marun para conhecer alguns pontos reformados e modernizados. Eles passaram pela sala de monitoramento, onde é feita a gestão de leitos e ocupação do hospital e, seguiram para o centro cirúrgico “Day Clinic”, inaugurado no dia 28 de junho. Marun também visitou a Unidade de Trauma, passando por algumas enfermarias, Centro Cirúrgicos e CTI’s (Centro de Terapia Intensiva).

Unidade de Trauma

A unidade conta com cinco novas salas cirúrgicas, 12 leitos de terapia intensiva (dois deles em isolamento), 110 leitos de enfermaria, duas salas para pequenos procedimentos cirúrgicos, três salas de observação com 15 leitos, três consultórios, duas salas de odontologia, duas salas de radiologia, uma sala de fisioterapia, uma salada de reabilitação, uma sala de tomografia, sala de emergência, área para recebimento de ambulâncias.

Para a finalização da unidade foram aplicados R$ 8.701.224,58 divididos em: recursos municipais em R$ 3.263.448,97, recursos estaduais em R$ 1.694.980,75, recursos da federais em R$ 2.851.950,76 e recursos da Santa Casa em R$ 890.884,40.

Com equipamentos e alterações exigidas pela VISA no pós-projeto, foram aplicados outros cerca de R$ 4 milhões por parte da Santa Casa com apoio do Governo do Estado.