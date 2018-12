O banco de leite humano da Maternidade Cândido Mariano está com deficit de 50% da quantidade utilizada para atender as demandas dos recém-nascidos que necessitam do alimento nas unidades hospitalares. Por isso, a instituição solicita doações de leite humano para suprir as necessidades dos meses de dezembro e janeiro, época em que a oferta diminui ainda mais.

De acordo com a nutricionista responsável da Maternidade Cândido Mariano, Vanessa Torres, todos os meses são distribuídos mais de 6 mil mililitros durante os atendimentos no hospital. “O ideal seria trabalharmos com 90 litros por mês para atender todos os bebês, mas a quantia que temos disponível é só de 30 litros. E em dezembro e janeiro as doações caem para 15 litros por mês”, afirma a nutricionista.

Vanessa ressalta que o leite materno se destaca como primeiro alimento do recém-nascido, muito importante no processo de imunização, na formação e no crescimento saudável. “Ele possui mais de 700 substâncias, incluindo bactérias benéficas e ajuda também na melhor digestibilidade porque não deixa o abdômen do bebê distendido. Crianças alimentadas com leite materno não correm risco de obesidade e anemia”, explica a profissional.

Para doar é necessário realizar um cadastro presencial ou por telefone, por meio do contato (67) 3041-4735. A Maternidade Cândido Mariano conta, ainda, com um serviço de coleta à domicílio. Nesse caso, o voluntário fará o serviço de pegar o leite, com vidros esterilizados, na casa da doadora para em seguida levar até o hospital.