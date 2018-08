O objetivo do curso é aprimorar os profissionais para atuarem de forma eficiente

O médico pneumologista e professor universitário, Ronaldo Perches Queiroz, ministrará, setembro a dezembro, o curso “Gestão da Clínica e do Cuidado”, aos profissionais da saúde de Campo Grande.

O curso tem o objetivo de promover a compreensão dos fundamentos da gestão da clínica e desenvolver, nos gestores e profissionais de saúde, as competências necessárias para implementar as tecnologias nos serviços de saúde.

Entre os temas abordados no curso estão os aspectos jurídicos da organização hospitalar, gestão hospitalar, gestão da clínica, clima organizacional, planejamento em saúde, entre outros.

Com mais de 35 anos de experiência na medicina, o ministrante possui especialização em Gestão de Atenção à Saúde pelo Hospital Sírio Libanês, é mestre em Efetividade em Saúde Baseada em Evidências, pela Unifesp, e possui MBA em Gestão Estratégica de Hospitais pela, FGV, além de experiências como gestor do Hospital Regional e na presidência da Funsau.

O curso que acontecerá no Senac, tem previsão de início no próximo dia 14 de setembro com duração de 106 horas/aula.

Para se inscrever é preciso idade mínima de 18 anos, ser profissional técnico, graduado e/ou pós graduado em saúde, gestão em saúde ou áreas afins.