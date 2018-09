Foi publicado no ultimo dia 19, no Diário Oficial da União, que os pacientes terão acesso a todas as informações do médico que vai lhe prestar o atendimento.

A medida foi criada para garantir maior segurança aos pacientes que poderão consultar qualquer informação sobre o médico que vai lhe atender.

A decisão foi aprovada pelos conselhos regionais de medicina (CRMs), que já começaram a disponibilizar em seus sites todas as informações sobre médicos inscritos no sistema.

Conforme a resolução, os dados que serão disponibilizados para os pacientes serão o nome completo do profissional, número de registro, endereço, telefones comerciais e as especialidades registradas.

Esse processo é antigo e faz parte de uma demanda antiga, onde a sociedade acabou se identificando com o escândalo envolvendo o médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, conhecido nacionalmente como Dr. Bumbum. Que foi acusado de homicídio qualificado pela morte da bancária Lilian Calixto, de 46 anos, que acabou morrendo horas depois de uma cirurgia de preenchimento de glúteos.