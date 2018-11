O ministério reforça compromisso do governo federal em manter o funcionamento do programa

Edital para preenchimento de aproximadamente 8 mil vagas no Mais Médicos será lançado ainda neste mês de novembro, informou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (16). Em nota oficial, a pasta acrescentou que estuda outras medidas para ampliar a participação de brasileiros no programa. Uma das medidas em estudo é a negociação de vagas no programa com profissionais formados por meio do Programa de Financiamento Estudantil (Fies).

Ainda de acordo com a pasta, o governo federal adotará as medidas necessárias para que os profissionais brasileiros atendam ao programa de forma imediata, sem prejuízos à assistência da população. “O Ministério da Saúde reafirma e tranquiliza a população que adotará todas as medidas para que profissionais brasileiros estejam atendendo no programa de forma imediata”, diz a pasta.

Diante da retirada, por parte do governo cubano, dos profissionais de saúde do País, o Ministério da Saúde vai se reunir com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para definir o processo de saída dos cubanos e de entrada de médicos brasileiros que serão selecionados por meio do edital.

Criado em 2013, o programa Mais Médicos foi adotado pelo governo federal dentro do esforço para melhorar o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), levando mais profissionais de saúde aonde há escassez ou ausência de atendimento básico à população.