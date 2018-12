Campo Grande ficará com sete caminhonetes e o restante irão para 53 municípios do estado

A Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, órgão ligado ao Ministério da Saúde, vai entregar nesta quarta- feira (12), em Brasília, 60 caminhonetes Mitsubishi L 200, cabine dupla, para 53 municípios de Mato Grosso do Sul e para o Governo do Estado. Os veículos foram conquistados pelo deputado Geraldo Resende com o apoio de deputados e senadores junto ao Governo Federal. O evento contará com a presenta de representantes de todos os municípios contemplados e com o presidente Michel Temer.

As caminhonetes serão utilizadas exclusivamente para ações referentes ao combate do mosquito Aedes Aegypti, que transmite doenças como Dengue, Zika e Chikungunya. "Esse foi uma das principais solicitações dos prefeitos e foi um trabalho em conjunto com o secretário Estadual de Saúde, Carlos Coimbra. Levantamos os índices dessas doenças nos municípios e vimos que uma campanha estruturada e bem planejada é muito importante. Depois do período de chuva e no verão é que essas doenças acometem a população", afirmou Geraldo Resende.

Nos primeiros seis meses deste ano, 3,2 mil pessoas tiveram dengue no Estado. O número representa 50% das notificações da doença em todo ano de 2017. No ano passado três pessoas morreram em decorrência da patologia. Em 2018, já foram registrados casos de Zika vírus nos municípios de Dourados, Aquidauana, Aral Moreira e Rio Verde. Até outubro foram notificados mais de 550 casos de chikungunya.

No dia 14 de novembro o Ministério da Saúde já havia entregue outras três caminhonetes para a Secretaria Estadual de Saúde para o mesmo fim. Nessa nova remessa uma caminhonete também vai ser entregue para o Governo do Estado nesta quarta-feira que ficará à disposição do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacem). Dos 60 veículos, sete serão destinados para capital e um será enviado aos municípios.