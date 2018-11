Nasceram 48.036 pessoas em Mato Grosso do Sul no ano passado, o que representou aumento de 6,3% em relação a 2016. O índice de crescimento no Estado foi o segundo maior do Brasil, perdendo apenas para Tocantins. Os dados são de levantamento de Registro Civil do IBGE divulgado nesta quarta-feira (31).

Os homens são maioria entre os nascimentos no ano passado: 24.702. Os meses de maio e março tiveram a maior concentração de nascidos, com 4.330 e 4.221, respectivamente. Do total de nascimentos no Estado, 15.473 foram em Campo Grande.

Em primeiro no ranking nacional, Tocantins teve aumento de 9% no número de nascimentos no ano passado em comparação com 2016. A média nacional foi de 2,6%.

Com relação à idade da mãe na data do parto, a maioria dos nascimentos registrados em 2017 concentravam-se na faixa etária de 20 a 29 anos de idade, com total de 23.309. Se comparado a 2016, os maiores crescimentos foram nos grupos etários de 30 a 39 anos de idade, passando de 509 para 582, e de 50 anos ou mais de idade, subindo de 41 para 53 nascidos.