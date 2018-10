Nesta quinta-feira (4), foi divulgado o boletim epidemiológico da SES (Secretária de Estado de Saúde) que indicou um aumento de novos casos confirmados de Zika Vírus em Mato Grosso do Sul. De acordo com o boletim divulgado na semana anterior eram 44 casos confirmados, e nesta semana subiu para 53.

A maioria dos casos foram registrados na capital, incluindo os nove casos ocorridos nesta semana. A cidade conta atualmente com 41 casos, total muito acima do número registrado nos outros municípios de MS. A segunda cidade com mais registros de casos confirmados da doença, é Rio Verde de Mato Grosso, com seis no total. Municípios como Dourados, Aquidauana, Aral Moreira, Glória de Dourados, Ponta Porã e Sonora registram apenas um caso confirmado.

Na primeira quinzena de setembro havia sido registrados 42 casos, já na segunda quinzena subiu para 44 em todo o estado. Anterior a esse aumento, os números estavam estagnados desde 31 de julho, quando o boletim tinha obtido um aumento no comparativo dos dados que tinham sido levantados até 18 de julho.

A Febre do vírus Zika é uma doença transmitida principalmente pelos mosquitos Aedes Aegypti e Albopictus. É uma doença emergente no Brasil com ocorrência de óbitos pelo agravo, aumento dos casos de microcefalia e de manifestações neurológicas.