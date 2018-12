Foi confirmado nesta sexta-feira (21) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), que uma moradora da cidade de Brasilândia, interior de MS, acabou morrendo vítima de dengue.

“Essa é a segunda morte pela doença este ano no estado”, de acordo com a secretaria. No último dia 14 deste mês, a paciente havia recebido uma visita domiciliar de uma equipe de saúde e tinha sido orientada a procurar atendimento para hidratação no hospital da cidade.

A vítima se recusou, conforme a secretaria, e no último sábado (15), acabou procurando atendimento e foi transferida para Três Lagoas.

O primeiro caso aconteceu no início deste mês, quando um adolescente de 13 anos também morreu por dengue no município de Três Lagoas.

Sintomas e tratamento

Pessoas infectadas com o vírus pela segunda vez têm um risco significativamente maior de desenvolver doença grave.

Os sintomas são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Em casos graves, há hemorragia intensa e choque hemorrágico (quando uma pessoa perde mais de 20% do sangue ou fluido corporal), o que pode ser fatal.

O tratamento inclui ingestão de líquidos e analgésicos. Os casos graves exigem cuidados hospitalares.