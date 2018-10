O mês de outubro chegou, e com ele entra a campanha contra o câncer de mama, e nele se faz uma conscientização e um alerta para as mulheres sobre os casos da doença que tem aumentado. O Outubro Rosa vem falar sobre os riscos da doença, e as trabalhadoras da iniciativa privadas diagnosticadas têm direto a benefícios como o adiantamento do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o auxílio-doença do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

O câncer de mama causou o afastamento de mais de 21 mil mulheres no ano passado, segundo o Ministério do Trabalho.

Na fase dos sintomas, todas as trabalhadoras com carteira assinada pode sacar o saldo do FGTS. É possível também retirar o PIS/Pasep no valor de um salário mínimo, conforme o valor do salário que ela ganha.

O texto explica que o resgate pode ser feito nas agências da Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Em 2004, a assistente administrativa Maria do Carmo Ribeiro, de 53 anos, estava em tratamento da doença. Ela fez o saque do PIS e do FGTS. Mas até então, não sabia dos direitos.

INSS - Para casos nos quais a mulher precise de cuidados permanentes, há também o auxílio-acompanhante. Ela tem o direito a um acréscimo de 25% no valor do benefício, pago pelo INSS de forma vitalícia. Além disso, pode-se requerer à Receita Federal a isenção total do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).

Outro benefício é o auxílio-doença, em casos mais avançados, é possível conseguir a aposentadoria por invalidez. A trabalhadora deve dar entrada no INSS com laudo médico para comprovar incapacidade para o trabalho em decorrência da doença. O pedido pode ser feito via Central 135 ou no site www.meuinss.gov.br.