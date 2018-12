O Ministério da Saúde deve divulgar, nesta quarta-feira (19), um balanço das vagas oferecidas pelo programa Mais Médicos. A data final para se apresentar nos locais era terça-feira (18) e até a segunda dos 8.411 candidatos inscritos no programa, 2.476 ainda não haviam se apresentado.

De acordo com o secretário do Ministério da Saúde, Marcelo Henrique de Mello, as 8.517 vagas deixadas pelos médicos cubanos serão preenchidas. “Na primeira fase, 5.972 médicos se apresentaram, sendo que 1164 vagas não foram preenchidas inicialmente e essas deverão ser por médicos brasileiros formados no exterior, e caso não haja a ocupação por médicos estrangeiros”, disse.

O secretário explicou que as vagas em aberto são devido a questões pessoais dos médicos, incompatibilidade de horários e inicialmente 13% deles declinaram da escolha feita no ato da inscrição.

Mello explicou que em 2013 quando o programa foi criado, cerca de 11 mil médicos ser formavam no país e atualmente são 22 mil, o que contribui para uma mudança de quadro na ocupação das vagas. Para ele, o eixo do Mais Médicos, além de colocar um profissional onde não existe, contribui para infraestrutura podendo exigir a construção de mais unidades de saúde. Em relação a educação, os médicos se preparam com especializações e cursos na carreira.

Quando questionado se alguma cidade ficará sem médico, Mello foi categórico “nenhuma cidade vai ficar sem atendimento, nós faremos um balanço, e abriremos novamente, teremos médicos em todos os municípios do Brasil” concluiu.

A ideia do Ministério da Saúde é que os médicos possam voltar a escolher os postos de trabalho não preenchidos em janeiro de 2019. Na primeira fase o edital foi aberto dia 20 de novembro e dava o prazo até 14 de dezembro para apresentação no local de trabalho.

Até domingo, dia 16 (último dia de inscrição), 10.205 profissionais entre brasileiros formados no exterior e estrangeiros se inscreveram para a 2° fase de seleção.

Agora os profissionais terão de 20 a 22 de dezembro para participar de um novo processo de escolha no caso vagas remanescentes. De 27 a 28 de dezembro, médicos brasileiros formados no exterior também poderão se inscrever para as vagas que sobrarem. Por fim, de três a quatro de janeiro, estrangeiros formados fora do Brasil irão poder disputar os postos disponíveis.

Cronograma da segunda fase de seleção do Mais Médicos:

• Até 16/12: Inscrição dos médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior. Com o fim do prazo, foram mais de 10 mil inscritos;

• Até 18/12: Apresentação dos médicos com CRM brasileiro nos municípios;

• 19/12: Ministério faz balanço das vagas disponíveis, somando as desistências com as que não tiveram procura;

• De 20/12 a 21/12: Médicos com CRM no Brasil escolhem municípios com vagas disponíveis;

• De 27/12 a 28/12: Médicos brasileiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis;

• De 3/1 a 4/1/19: Médicos estrangeiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis.