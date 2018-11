Nesta quarta-feira (7), técnicos da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), braço da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, estarão em Campo Grande para uma visita técnica com o objetivo de conhecer a estrutura da Rede de Atenção Básica. A visita que acontece até quinta-feira (8), está sendo duas semanas depois da Capital ser escolhida como novo membro integrante do Laboratório de Inovação em Atenção Primária à Saúde Forte (APS Forte) da OPAS.

Nesta quarta-feira, a equipe participará de um encontro com técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (SESAU) e a tarde, por volta de 13h30, visita a primeira Clínica da Família implantada no Município, no Bairro Nova Lima. Amanhã o grupo se reúne durante a manhã com o prefeito Marquinhos Trad.

Nos dois dias de visita técnica, o grupo condutor do laboratório de inovação conhecerá as medidas que estão sendo adotadas pelo Município para a expansão da atenção primária à saúde, além de aprofundar as iniciativas de valorização das equipes de saúde através da gestão do trabalho e da educação na saúde.

Para o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a escola de Campo Grande como integrante do laboratório da OPAS e a visita dos técnicos da organização é extremamente significativa e representa uma conquista para a saúde pública do Município, uma vez que a o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui tem ganhado cada vez mais notoriedade e está sendo reconhecido.

“Esse é o reflexo do trabalho de reestruturação que estamos fazendo na saúde pública do nosso município. Invertendo o modelo que estava focado somente na urgência, assim garantindo um atendimento de melhor qualidade na Atenção Básica. Dando mais resolutividade e assegurando a assistência ao paciente. Além disso, a participação no laboratório de inovação irá qualificar ainda mais o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui como uma experiência que poderá estar na agenda nacional de qualidade para o SUS”, pontuou.

Atualmente, a cobertura populacional da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em Campo Grande é de 60%, o que representa um avanço significativo. Em janeiro de 2017, a cidade registrava cerca de 35% de cobertura populacional.

OPAS

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) é uma organização internacional especializada em saúde. Criada em 1902, é a mais antiga agência internacional de saúde do mundo. A Organização Pan-Americana da Saúde é um organismo internacional de saúde pública com um século de experiência, dedicado a melhorar as condições de saúde dos países das Américas. A integração às Nações Unidas acontece quando a entidade se torna o Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde. A OPAS/OMS também faz parte dos sistemas da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização das Nações Unidas (ONU).