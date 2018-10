Nesta segunda-feira (29), às 8h30, estudantes e professores dos cursos de Fisioterapia e Enfermagem do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande irão orientar e conscientizar as usuárias, funcionárias e mães de pessoas assistidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) sobre a detecção precoce e a prevenção do câncerde mama e do colo do útero. A ação faz parte da programação de Outubro Rosa promovida pelos cursos de saúde da instituição.

Do curso de Fisioterapia o público feminino receberá informações sobre os efeitos e sintomas que os dois tipos de câncer causam no organismo, quais são os principais exames para diagnóstico do problema, além de como a atividade física e bons hábitos ajudam na prevenção. Utilizando peças anatômicas, os acadêmicos de Enfermagem demonstrarão como realizar o autoexame da mama e como identificar as principais alterações que podem surgir com as doenças.

"Como profissionais da saúde, nosso intuito é contribuir com a campanha mundial que busca a conscientização das mulheres sobre o câncer, já que o diagnóstico precoce é determinante no tratamento e no potencial de cura. Mas ao mesmo tempo em que levamos informação para a comunidade também proporcionamos mais experiência aos alunos e estimulamos sua atuação social", explicou um dos professores João Nogueira.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é que sejam identificados 59.700 novos casos de câncer de mama no Brasil, uma média de 56 casos a cada 100 mil mulheres até 2019. A previsão para o câncer do colo do útero é de 16.370 novos casos, segundo a organização.