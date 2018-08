A prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta terça-feira (7), a homologação da relação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para seleção de assistente social, farmacêutico, técnico de enfermagem e em laboratório para a entrega dos títulos na data, horário e local estabelecidos no edital a partir da página 12. A seleção é coordenada pelas secretarias municipais de Gestão e de Saúde.

Os candidatos classificados devem comparecer entre quinta-feira (9) e sexta-feira (10), respectivamente, no auditório do Instituto Sul-mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas (ISMAC) – rua 25 de dezembro, 262, de acordo com o cronograma estabelecido no edital.

Depois de concluída esta fase do processo seletivo, a prefeitura publicará a relação de classificação dos candidatos.