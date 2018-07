São mais 14 médicos inscritos no Cadastro Temporário para reforçar o atendimento

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), publicou o edital nº 35 na edição desta sexta-feira (27) do Diário Oficial do Município (Diogrande), a convocação de mais 14 médicos inscritos no Cadastro Temporário para reforçar o atendimento na Rede Pública Municipal de Saúde.

Conforme a publicação, os convocados têm até três dias úteis para se apresentarem na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação (SGTE), situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais.

Após se apresentarem e cumprirem os trâmites burocráticos, os médicos convocados serão designados para atender nas unidades de saúde do município. A prioridade da gestão é alocar os profissionais nas unidades que tenham déficit quanto ao número de equipes e ou com maior demanda de atendimento garantindo assim um melhor acesso e assistência de qualidade à população.

Detalhes para o ingresso dos profissionais podem ser consultados acessando: portal.capital.ms.gov.br/diogrande. Abaixo segue a relação dos profissionais.