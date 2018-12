O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (10) o edital para selecionar profissionais brasileiros e estrangeiros para as vagas remanescentes do Mais Médicos. Podem se inscrever aqueles que têm CRM no Brasil e os que receberam diploma de instituição de ensino superior estrangeira, mesmo sem a revalidação.

Para efetuar a inscrição, serão exigidos 17 documentos, entre eles o reconhecimento da instituição de ensino pela representação do país onde os profissionais obtiveram a formação. O primeiro edital, cujas inscrições terminaram na sexta-feira (7), selecionava apenas médicos com registro brasileiro. De acordo com o último balanço da pasta, das 8.517 vagas disponíveis, 8.410 haviam sido preenchidas e 4.322 profissionais já haviam se apresentado aos municípios. O prazo final de apresentação termina nesta sexta (14).

O edital publicado nesta segunda deve seguir o seguinte cronograma:

11/12 a 14/12: Profissionais formados no exterior entrarão no sistema e encaminharão documentação para validação da inscrição.



14/12: Último dia para os profissionais com registro no país inscritos no primeiro edital se apresentarem nos municípios.



17/12: Será feito um balanço das vagas disponíveis, o que soma as desistências e as aquelas que não tiveram procura.



18 e 19/12: Os profissionais com registro no país terão nova oportunidade para se inscrever no programa e escolher os municípios disponíveis.



20 a 22/12: Os médicos brasileiros formados no exterior e sem registro no país que tenham a inscrição previamente validada poderão escolher os municípios remanescentes.



26 a 28/12: Os estrangeiros formados no exterior e sem registro no país, que tenham a inscrição previamente validada, poderão escolher as vagas remanescentes.