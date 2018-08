Quatro casos de suspeitos de sarampo em Campo Grande estão sendo investigados. A assessoria de imprensa da prefeitura da capital informou que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) alerta os moradores sobre a importância de vacinar as crianças de 1 a 4 anos.

A campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite encerra nesta sexta-feira (31). Neste ano, foram notificados 14 casos suspeitos de sarampo em Campo Grande, sendo 10 já descartados. Dos quatro casos que ainda estão em investigação, três são de crianças (1, 2 e 5 anos) e um adulto (28 anos).

As 66 salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 11h e das 13h às 16h45.

Mesmo com o fim da Campanha nesta semana, as salas de vacinação dos Centros Regionais de Saúde (CRS) Aero Rancho, Nova Bahia, Tiradentes e Coophavila vão aplicar as doses, também no fim de semana (1 e 2 de setembro), das 7h15 às 16h45, com intervalo reduzido para o almoço.

Em cada CRS, funcionarão duas salas de vacinação que receberão reforço de profissionais para dar celeridade na aplicação das doses.