O governador Reinaldo Azambuja, recebeu, nesta sexta-feira (17), a garantia de que o Pronto Atendimento Médico (PAM), do Hospital Universitário (HU), estará atendendo normalmente, na próxima segunda-feira (20).

O hospital, que está com o pronto-socorro fechado pela superlotação, conta com investimentos dos governos federal, estadual e municipal, mas a gestão é plena: feita pelo executivo municipal e pela universidade. Ainda assim, Azambuja esteve com a diretoria do hospital nesta manhã. . “É preciso, antes de tudo, o diálogo, antes que ações prejudiciais à população ocorram”, disse o governador e candidato a reeleição.

Reinaldo ressalta sua gestão no governo estadual com a construção de hospitais e investimentos em equipamentos para as unidades de saúde do estado “Há décadas não tínhamos construção de hospitais em Mato Grosso do Sul. Nós terminamos e equipamos o Hospital do Trauma”, afirmou.

O governador lembrou também das ações da Caravana da Saúde que já realizou, desde 2015, mais de 850 mil procedimentos, com investimentos de R$ 75 milhões.

Azambuja assinou convênio que autoriza a transferência de R$ 11,9 milhões de recursos financeiros do Estado para a prefeitura do município.