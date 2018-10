Confira as dicas para emagrecer com saúde

A busca diária pelo “corpo perfeito” ou o peso ideal é um dos assuntos mais buscados na internet. Por conta do “padrão de beleza” criado por tvs, jornais e revistas. Com isso, as pessoas absorvem e tem o desejo de emagrecer do dia para a noite. Mas, existem formas de emagrecer rápido sem prejudicar a saúde? Confira.

A ideia deste artigo é mostrar alguns dicas que vão te ajudar a emagrecer sem prejudicar sua saúde. Perder peso não é fácil, não existe uma formula para queimar as calorias do dia para a noite. É preciso ter foco e muita disciplina.

Antes de começar sua dieta, confira alguns artigos que publicamos aqui no folha hoje com várias dicas, entre elas a do suco detox, os chás e qual alimentação seguir pós-treino.

O que devo fazer para emagrecer com saúde?

Para emagrecer sem afetar sua saúde basta seguir as dicas de alguns profissionais nutricionista. Se você realmente quer perder peso, evite comer guloseimas como doces, biscoitos, salgados e chocolate.

Isso não quer dizer que você não posso comer nada disso, mas, com muita moderação e em pequena quantidade. Se você é uma daquelas pessoas que não perde uma sobre mesa, reveja sua dieta e corte. Deixe pra comer a sobremesa uma vez por semana.

O que devo comer para perder peso?

Não esqueça de colocar na sua dieta os alimentos integrais! Mantendo é claro aquela nossa regrinha “nada em excesso”. Os alimentos integrais são ricos em minerais, fibras e vitaminas. Então, sempre tenha na sua mesa: macarrão, pão, arroz entre outros.

Refrigerantes? Nem no sonho! Corte todos os tipos de refrigerantes e passe a consumir sucos naturais. São ótimos para hidratação do corpo e contem vitaminas e minerais. Por falar nisso, você conhece a dieta do suco detox?.

Frutas, verduras e legumes não devem faltar na sua casa. Não esqueça de comprar! Respeite as 3 refeições diária. Não saia pulando, achando que isso vai te ajudar a emagrecer.

Atividades Físicas são aliados a dieta para o emagrecimento

A prática de exercícios físicos é o maior aliado para quem deseja perder peso rápido. Existem várias dietas para o emagrecimento e todas elas sugerem as atividades físicas diária.

Uma das coisas que vai te ajudar na hora da queima das calorias é o consumo de água. Beba muita água durante o dia, o indicado é ter um copinho “garrafinha”, que você possa levar com você pra qualquer lugar. Já que as vezes a gente tem preguiça de levantar ou não pode, por estar no trabalho. Então mantenha seu copinho cheio de água.