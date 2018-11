Acontece neste sábado (17) e domingo (18) a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2017. Mais de 900 médicos realizarão o exame nas cidades de Brasília, Curitiba, São Luís, Manaus e Belo Horizonte.

O Revalida tem como obejtivo reconhecer o diploma dos médicos formados no exterior e querem trabalhar no Brasil, seja eles de nacionalidade brasileira ou estrangeira.

A segunda etapa do Revalida é uma prova de habilidades clínicas na qual o participante percorre 10 estações para resolução de tarefas sobre investigação de história clínica, interpretação de exames complementares, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos e aconselhamento a pacientes ou familiares.

São dois dias de prova e dois turnos de aplicação em cada um. As provas do primeiro turno começam às 13h e as do segundo turno, às 17h. Os portões são fechados meia hora antes.



Os horários estão detalhados no cartão de confirmação e no edital do Revalida – segunda etapa. É obrigatória a apresentação do original de um documento oficial de identificação com foto para a realização das provas.