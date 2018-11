O câncer de boca é o 5º de maior incidência no Brasil entre os homens sendo 11.200 homens e 3.500 mulheres diagnosticados com a doença a cada dois anos. Para alertar a população sobre os riscos dessa patologia, o Conselho Regional de Odontologia (CRO-MS) realizará ações de prevenção ao câncer de boca, em parceria com o governo do estado de MS, prefeituras, universidades e Sesi.

Na próxima, segunda-feira, 5 de novembro, será a abertura da “semana de prevenção ao câncer de boca” que reunirá gestores dos municípios de Mato Grosso do Sul para uma capacitação sobre o assunto.

Já na terça-feira, 6, será o dia D da semana, com ações de prevenção e diagnóstico do câncer de boca na praça Ary Coelho, em Campo Grande, das 8h às 14h.

No local será instalado um posto de atendimento, em que a população passará por uma triagem com o objetivo de diagnosticar lesões da cavidade bucal. Duas unidades móveis do SESI também estarão no local para atender a população. Os casos diagnosticados como lesões com potencial de cancerização serão encaminhados para as unidades especializadas. Todo o atendimento será gratuito.

"A recomendação é que a população consulte um cirurgião-dentista regularmente. Assim, no caso de alguma lesão agressiva, o profissional poderá tratar a patologia de forma precoce. O câncer de boca tem um grande índice de cura se tratado no início. Mas se não tiver o acompanhamento pode levar a morte”, alerta o presidente do CRO-MS, José Wilson Capdeville.

Conforme dados Instituto Nacional do Câncer (INCA) para Mato Grosso do Sul, a estimativa para 2017 era de que o câncer de boca fosse o 6º de maior incidência entre os homens, e a 13ª entre mulheres.

Principais Sintomas

Aparecimento de feridas na boca, não dolorosas e que não cicatrizam em 15 dias. Outros sintomas são ulcerações superficiais, indolores (podendo sangrar ou não) e manchas esbranquiçadas ou avermelhadas nos lábios ou na mucosa bucal. Dificuldade para falar, mastigar e engolir, além de emagrecimento acentuado, dor e presença de linfadenomegalia cervical (caroço no pescoço) são sinais de câncer de boca em estágio avançado.