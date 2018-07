A mobilização faz parte do Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande por meio do Programa IST/AIDS (infecções sexualmente transmissíveis) irá realizar no próximo sábado (28), Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, testagem rápida para diagnóstico da doença e aconselhamento aos clientes e comerciantes do Camelódromo. O evento começa às 8h e segue até às 16h e estarão disponíveis, também, os exames para sífilis e HIV.

Será oferecida, além dos testes rápidos, a vacina para Hepatite B às pessoas que realizarem o exame de diagnóstico da doença e o resultado for negativo. Para organizar o fluxo, serão distribuídas 250 senhas.

As 66 unidades básicas de saúde (UBS/UBSF) vão intensificar ainda nessa semana, a realização de ações para testagem rápida em pacientes, uma vez que os exames estão disponíveis nesses locais e é a maneira precoce para o diagnóstico da doença e o início do tratamento.

No dia 26 (quinta-feira) o Programa IST vai apoiar dois eventos voltados para o diagnóstico das infecções sexualmente transmissíveis e discussão entre profissionais sobre o tema: na Clínica da Família da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) na Rua 25 de Dezembro, nº 1231, das 8h às 11h, atendimento voltado para pacientes que estiverem em atendimento na unidade; e das 10h às 12h do Colóquio da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) no Auditório do LAC/UFMS.

Na sexta-feira (27), o apoio será na realização de 200 testes rápidos no Hospital-Dia “Prof ª. Esterina Corsini” da UFMS, a partir das 8h.