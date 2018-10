Uma determinação do Ministério Público (MP) obriga a prefeitura a equipar o Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Tiradentes, com todos os equipamentos obrigatórios para os pacientes serem melhores atendidos.

A 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, condenou o município a equipar o Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Tiradentes. Além de regularizar a escala de médico pediatra que são colocados em algumas unidades. O município também terá de resolver as inconsistências sanitárias apontadas em relatório pelo MP, caso não sejam resolvidas, terá que pagar uma multa diária de R$ 50 mil.

O juiz titular da vara, David Oliveira Gomes Filho observou que o relato das testemunhas confirmava a falta de estrutura do local e com isso acabou determinando que a gestão pública municipal tome todas as providências cabíveis no local. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que alegou a falta de equipamentos necessários para nível de atendimento no CRS Tiradentes.

A ausência dos equipamentos gera risco imediato à vida dos pacientes, destacou o juiz. “O objetivo é fazer com que o CRS cumpra o papel a que se propôs”, finalizou.

O juiz acolheu o pedido parcialmente, entendendo que todas as provas apresentadas, apontam o déficit em relação à contratação de pediatras.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com à assessoria da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) a entidade afirmou que “ainda não foi notificada oficialmente pelo Ministério Público”, mas, que todas as medidas estão sendo tomadas para regularizar tanto a situação dos equipamentos, quanto a de estrutura, não só a da CRS Tiradentes, mas de todas as outras unidades.

Algo questionado pelo MP foi à falta de médicos nos postos de saúde, e hoje a prefeitura por meio da SESAU convocou 25 novos profissionais inscritos no Cadastro Temporário para atender nas unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) e ainda para reforçar o atendimento nas unidades de pronto atendimento (UPA/CRS).

O edital de convocação nº 42 foi publicado na edição desta terça-feira (02) no Diário Oficial do Município (Diogrande), entre as páginas 8 e 9.