Em alusão ao Dia Internacional de Luta Contra a AIDS, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) fará uma ação de testagem rápida de HIV, neste sábado (1º), no Camelódromo, para que a população campo-grandense saiba sua condição sorológica. Quem passar pelo local entre 8h e 16h poderá fazer o teste de HIV, sífilis, hepatite B e C.

Este mês é lembrado como “Dezembro Vermelho” para chamar a atenção da sociedade para a necessidade de conhecer a condição sorológica e havendo o diagnóstico, o tratamento adequado. As campanhas de conscientização para uso da camisinha para evitar a transmissão e contágio da doença é dos pilares da prevenção.

A chefe do Programa IST/AIDS da Sesau, Denise Leite Lima, explica a importância do enfrentamento contra o HIV. “Precisamos conscientizar a população para que todos façam o teste rápido e saibam sua condição sorológica e o mês de dezembro é período em que toda a sociedade se mobiliza para esclarecer as formas de contágio e o tratamento”, disse.

Em dezembro, as 68 unidades básicas de saúde (UBS/UBSF) vão intensificar as atividades de conscientização e palestras com pacientes e as áreas de atuação, oferecendo durante todo o mês, os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C.

As empresas de aplicativos de caronas fizeram uma parceria com o Programa IST/AIDS e vão distribuir gratuitamente aos passageiros, kits com preservativos e materiais informativos, alertando para a necessidade do teste rápido para conhecimento da condição sorológica.